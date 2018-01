Comerciantes da Feira do Gado de Caruaru preocupados com insegurança

NE10 Interior

Homicídio foi registrado na manhã desta terça-feira na Feira do Gado Foto: reprodução/TV Jornal

Os comerciantes da Feira do Gado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, estão preocupados com a insegurança do local. Na manhã desta terça-feira (30), um homicídio foi registrado na feira. De acordo com a polícia, uma pessoa teria reagido a um assalto e matado o suspeito.

