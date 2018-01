Campanha da Fraternidade 2018 aborda superação da violência

NE10 Interior

Campanha foi lançada na manhã desta terça-feira Foto: reprodução/TV Jornal

Com o tema "Fraternidade e Superação da Violência" e lema "Em Cristo Somos todos Irmãos", a Campanha da Fraternidade 2018 foi lançada na manhã desta terça-feira (30) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Na ocasião, o vídeo oficial da campanha, com fala do papa Francisco, foi exibido.

