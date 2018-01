Moradores reivindicam lombada em rua após carro bater em muro de uma casa

NE10 Interior

Muro da casa ficou danificado. Acidentes são constantes na rua. Foto: reprodução/TV Jornal

Um carro em alta velocidade atingiu o muro de um casa no bairro Caiucá em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta segunda-feira (29). De acordo com informações da repórter Carolina Pinto, que esteve no local, um homem embriagado passava em alta velocidade pela rua Ribeirão quando perdeu o controle do veículo e atingiu o muro de uma residência. Destra e Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência. O motorista ainda não foi identificado, mas deve pagar pelos danos causados. Ninguém da casa ficou ferido.







Moradores reclamam que por conta da falta de uma lombada, muitos acidentes acontecem na rua. Motoristas descem em alta velocidade pela rua que não tem sinalização.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV', da TV Jornal Interior: