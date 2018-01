Divulgadas atrações do festival Rec-Beat em Caruaru

NE10 Interior

Representantes locais do Agreste, a banda Rasga Mortalha será uma das principais atrações. Foto: Dênis Torres

O "Carnaval Caruaru Cultural" terá como novidade uma edição do festival independente de música Rec-Beat. O festival realiza sua primeira prévia no município no próximo dia 03 de fevereiro a partir das 16h.

Entre as atrações que vão se apresentar no Polo Estação Folia, localizado na Estação Ferroviária, o festival contará com Ifá, Rimas.INC, Arrete e Rasga Mortalha. Os shows serão realizados ao ar livre.







Programação

Na abertura, intervalos entre as bandas e para encerrar a noite, Rimas.INC traz música pop e eletrônica, junto a outras sonoridades. Representantes locais do Agreste, a banda Rasga Mortalha mostra seu rock temperado por ritmos nordestinos e brasileiros. Na sequência, o grupo feminino Arrete apresenta o show do seu primeiro disco “Sempre com a Frota”, de hip hop, rap e ragga com tempero regional. A banda baiana Ifá levará ao público músicas do universo afrobeat, dub, reggae, funk e também no Ijexá, dos blocos afro e afoxés baianos.

A programação é gratuita e aberta ao público.