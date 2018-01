Caruaru registra perda de 311 postos de trabalho, segundo o Caged

NE10 Interior

Apesar do número negativo em 2017, houve uma redução muito significativa do desemprego no comparativo a anos anteriores. Foto: NE10 Interior

Caruaru, no Agreste de Pernambuco, registrou um perda de 311 postos de trabalho no ano de 2017. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Após uma sequência de oito meses seguidos de expansão do número de empregos, Caruaru, em dezembro, segundo o Caged, registrou uma perda de 532 postos de trabalho. Considerando, porém, o acumulado do ano de 2017, a cidade registrou perda de apenas 311 postos de trabalho. Apesar do número negativo em 2017, houve uma redução muito significativa do desemprego no comparativo a 2015 quando foram desativados 3.666 postos de trabalho, e 2016, quando o município registrou uma perda de 3.256 postos.







De acordo com o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, Francisco Reginaldo, a perspectiva para 2018, mantendo-se a economia em crescimento, é de uma geração de empregos positiva.