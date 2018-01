Campanha arrecada material escolar para crianças carentes em Pesqueira

NE10 Interior

Materiais escolares diversos podem ser doados Foto: ANPr/Fotos Públicas

Uma campanha intitulada "Volta às Aulas Solidária" foi lançada nesse fim de semana com o objetivo de arrecadar materiais escolares novos e usados para crianças carentes de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. A ação é realizada pela Cáritas Diocesana de Pesqueira em parceria com a Cáritas Interparoquial "Maria, mãe da Graça".







A campanha recebe materiais como lápis, caderno, borracha, mochilas escolares, estojo, lápis de cor, lapiseira, massa de modelar, cola, régua, tesoura, tênis, entre outros. As doações são recebidas até o dia 5 de fevereiro, nos pontos de coleta da Praça Dom José Lopes, no Armarinho Pesqueira e Villa Bella - Magazine e Papelaria (Lobal).