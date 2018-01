Aumento da violência preocupa moradores de Santa Cruz do Capibaribe

NE10 Interior

Homicídios e assaltos acontecem constantemente na cidade. Foto: reprodução/TV Jornal

Em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, a quantidade de homicídios chama atenção. Na última semana um jovem que trabalhava no setor de informática que era bem querido na cidade foi assassinado, as pessoas estão bem assustadas na cidade. De acordo com o delegado, Flaubert Queiroz, a polícia trabalha com a possibilidade de execução. Com este crime, a cidade registra o 10° homicídio. No ano de 2017 foram registrados 67 homicídios, fazendo do ano passado o mais violento dos últimos anos. Em 2016, 52 pessoas foram assassinadas no município.

Os assaltos na cidade também aumentaram. Ano passado foi confirmado pela polícia 3.022 assaltos registrados. Já em 2016, foram 2.973.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: