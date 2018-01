Por falta de ambulância, homem é levado para hospital em caçamba de caminhão

NE10 Interior

Homem foi levado até o hospital de maneira irregular. Foto: reprodução/TV Jornal

Em Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco, um homem foi transportado para o hospital na caçamba de um caminhão, segundo os familiares uma ambulância do município havia sido solicitada para transportar o paciente, mas não havia veículo. De acordo com a secretária de saúde do município, Giancarla Rangel, disse desconhecer a falta de ambulância disponível.

