Ministro da Educação visita Caruaru

Ministro visita unidades de ensino e participa de reuniões. Foto: JC Imagem

O Ministro da Educação, Mendonça Filho, visita Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta sexta-feira (26).

Na ocasião, Mendonça Filho participa do ato de assinatura da ordem de serviço para construção dos blocos de medicina da UFPE, campus Caruaru. Além disso, o ministro participa de outras reuniões e visita outras unidades de ensino.







Confira a agenda:

09:00hs - O.S. de construção do Bloco de Engenharia do IFPE-Caruaru + O.S. para construção da Biblioteca do IFPE-Garanhuns

Local: IFPE-Caruaru

10:30hs - Reunião com a Associação das Autarquias Municipais de Ensino.

Pauta: Autorização de acesso ao FIES, pelas autarquias.

Local: CDL de Caruaru

11:30hs - O.S. da construção dos Blocos de Medicina, da UFPE-Caruaru

Local: UFPE-Caruaru