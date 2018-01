Jovem é preso com 1kg de maconha e Caruaru

NE10 Interior

O suspeito foi preso durante rondas, quando tentou fugir ao ver a polícia. Foto: Blog Adielson Galvão

Um jovem de 22 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas, no bairro Santa Rosa, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi preso durante rondas, quando tentou fugir ao ver a polícia. Ele foi perseguido e com ele foi encontrado um pacote com aproximadamente um quilo de maconha. Ele foi levado para a delegacia de plantão, onde foi autuado e aguarda audiência de custódia.