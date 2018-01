Homem é detido com armas em Altinho

NE10 Interior

Armas e munições estavam na casa do suspeito. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 47 anos foi preso por porte ilegal de armas no Sítio Tabocas, em Altinho, no Agreste de Pernambuco, nesta sexta-feira (26). De acordo com a Polícia Militar, na casa de Antônio Florentino de Melo, foram encontradas cinco espingardas, além de 38 cartuchos e cinco munições.

Ainda segundo a PM, o homem e o material apreendido, foram levados para a Delegacia de Plantão do município.