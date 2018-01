Duas pessoas são vítimas de golpe em Passira

NE10 Interior

Golpe aconteceu em lotérica do município. Atendente de caixa também caiu no golpe. Foto: Reprodução/Google Maps

Duas pessoas foram vítimas de um golpe, no município de Passira, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (26).

De acordo com a Polícia Militar, a primeira vítima, um estudante de 28 anos, teria recebido uma ligação informando que ele teria ganhado 10 mil reais de um prêmio. Ao chegar na lotérica para conferir o caso ele passou o telefone para a atendente de caixa, que foi informada pelo suspeito que deveria fazer alguns depósitos no valor de 55 mil e 200 reais e que o valor estaria com o estudante, que era seu funcionário. Após realizar o depósito a funcionária percebeu que eles haviam sido vítimas de um golpe e chamaram a polícia, que abriu um inquérito.