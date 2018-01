Caruaru apresenta diminuição na violência

NE10 Interior

Biesp tem contabilizado números positivos na cidade. Foto: reprodução/TV Jornal

Desde que começou a atuar em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, o Batalhão Integrado Especializado de Policiamento, o Biesp, tem contabilizado números positivos. De acordo com dados da Secretaria de Defesa Social (SDS), a criminalidade diminuiu. Depois de dois anos apresentando aumento no índice de criminalidade, nos últimos dois meses, a cidade mostrou diminuição na violência. Um dos fatores foi a implementação do Biesp. Nos meses de novembro e dezembro de 2017, Caruaru apresentou uma redução de 37% na redução de homicídios em relação ao mesmo período de 2016. De acordo com o especialista em segurança pública, Laudemiro Neto, a implantação de um batalhão espacializado foi importante para a cidade. Mas ele alerta que o projeto deve ter continuidade.

