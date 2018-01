Três pessoas são detidas após invadirem escola em Feira Nova

NE10 Interior

Situação aconteceu na zona rural do município. Foto: reprodução/Google Maps

Três pessoas, incluindo uma idosa de 74 anos, foram detidas após invadirem uma escola, na zona rural de Feira Nova, no Agreste de Pernambuco, nessa quarta-feira (24).

De acordo com a Polícia Militar, a invasão à Escola Municipal Alenise Barros, que fica no Sítio Cachoeira de Salobro foi denunciada pelo prefeito do município. No local foi verificado que os cadeados e fechaduras estavam quebrados e duas barras da grade da catina foram serradas. Os três suspeitos, foram encontrados próximos ao local e informaram que invadiram a escola por não terem onde ficar. Eles foram levados para a delegacia, onde assinaram um termo circunstanciado e foram liberados.