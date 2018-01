Tratorista é morto a tiros em Calçado

NE10 Interior

Polícia ainda não sabe a motivação e autoria do crime. Foto: arte NE10

Um tratorista de 28 anos foi morto a tiros na zona rural de Calçado, no Agreste de Pernambuco, nessa quarta-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, José Joelmo Santos Silva, teria saído de casa com um amigo para pagar um dinheiro pela compra de um cavalo e horas depois foi encontrado já morto, no Sítio Marrecas. Ainda de acordo com PM, o corpo de José apresentava várias perfurações causadas por arma de fogo e a moto da vítima estava próximo ao local do crime.

Até o momento não se sabe qual a autoria ou a motivação para o crime.