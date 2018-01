Secretaria da Fazenda disponibiliza site para contribuintes

NE10 Interior

Site pretende facilitar a vida dos contribuintes do município. Foto: reprodução/TV Jornal

A Prefeitura Municipal de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, através da Secretaria da Fazenda, disponibilizou um site para facilitar a vida do contribuinte.

No endereço, o cidadão tem acesso aos dados do imóvel, 2º via de débitos (IPTU), certidão negativa de débitos e histórico do contribuinte, desta forma agiliza os serviços na hora de consultar e pagar o IPTU 2018. Para usar o serviço, o contribuinte deve acessar o portaldocontribuinte.caruaru.pe.gov.br.







Pagamentos

O contribuinte que deseja consultar e pagar o seu tributo antes da entrega dos boletos pode se dirigir ao Centro Administrativo, na Av. Rio Branco, 315, Centro. A primeira parcela do IPTU, ou a parcela única, terá vencimento no dia 31 de janeiro e o pagamento poderá ser realizado em casas lotérica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou na tesouraria da prefeitura, que também funciona no Centro Administrativo, de segunda a sexta, das 7h às 13h.

Vale lembrar, que o IPTU de Caruaru teve reajuste de 2,7% neste ano.