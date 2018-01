Saiba como tratar a hanseníase

NE10 Interior

Em Caruaru, o atendimento inicial é feito nos postos de saúde. Foto: reprodução/TV Jornal

A hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é causada por uma infecção com a bactéria mycobacterium leprae, que afeta principalmente a pele, os olhos, o nariz e os nervos. Os sintomas incluem manchas claras ou vermelhas na pele com diminuição da sensibilidade, dormência e fraqueza nas mãos e nos pés. A doença pode ser curada com 6 a 12 meses de terapia com vários medicamentos. O tratamento precoce evita deficiência.

No ano de 2016 pernambuco registrou cerca de 1.856 Casos de hanseníase. Já em 2017, 2.186 Casos foram notificados em todo o estado. Em Caruaru, o cenário é de redução. Em 2016 foram registrados 27 pessoas com hanseníase, mas em 2017 o número fechou em 13 casos.







Em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, o atendimento inicial é feito nos postos de saúde e em seguida encaminhado ao Centro de Saúde Amélia Pontes para receber o tratamento.

