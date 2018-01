População de Toritama enfrenta insegurança

NE10 Interior

Apesar da baixa no número de homicídios, município enfrenta constantes casos de assaltos. Foto: reprodução/TV Jornal

Toritama, no Agreste de Pernambuco, se tornou um dos principais alvos da criminalidade. E a segurança é um ponto discutido, afinal, é comum encontrar pessoas que já tenha sido vítima de alguma ação criminosa. Assaltos são os principais crimes registrados na cidade. Segundo dados divulgados no site da Secretaria de Defesa Social (SDS), em 2017, o município registrou 741 crimes violentos contra o patrimônio que engloba assaltos e roubos. O delegado do município, Evelton Xavier, afirma que os casos de homicídios diminuíram, mas os assaltos continuam com frequência.

Veja na reportagem exibida no "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior: