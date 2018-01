Obras do acesso ao Sítio Pau Santo estão em fase de conclusão em Caruaru

NE10 Interior

Obras Foto: reprodução/TV Jornal

As obras de recuperação do acesso ao Sítio Pau Santo, na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, estão em fase de conclusão. As máquinas estão tornando a estrada vicinal mais larga, espalhando terra para cobrir os buracos. Motoristas trafegam mais tranquilos agora. Alguns deles questionam a qualidade do material usado. Porém, outro acesso da estrada continua com buracos. De acordo com o secretário de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural, José Carlos Menezes, as obras desse trecho devem começar em duas semanas.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: