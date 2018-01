Mulher presencia assassinato do marido em Surubim

NE10 Interior

Crime aconteceu na zona rural do município. Foto: reprodução/Google Maps

Um homem de 36 anos foi assassinado na zona rural de Surubim, no Agreste de Pernambuco, nessa quarta-feria(24).

De acordo com a Polícia Militar, José Fábio de Santana, foi morto nas proximidades do Sítio Cazés. Ainda segundo a polícia, a esposa da vítima que presenciou o crime, informou que o casal transitava em uma motocicleta no local quando foram abordados por dois indivíduos em outra motocicleta. Os suspeitos mandaram a testemunha descer da moto e ficar deitada no chão de costas. Em seguida, os suspeitos efetuaram vários disparos contra a vítima. A PM ainda informou que a José Fábio era ex-presidiário e se envolvia com brigas na região. A vítima fatal já tinha sido alvo de uma tentativa de homicídio com disparos de arma de fogo, há alguns meses em sua residência.

O corpo foi encaminhado para o IML de Caruaru. Ainda não se sabe a motivação e autoria do crime.