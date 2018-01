Mecânico é assassinado em Santa Cruz do Capibaribe

NE10 Interior

Crime aconteceu na oficina onde o mecânico trabalhava. Foto: reprodução/TV Jornal

Um mecânico de 32 anos foi morto a tiros em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, nessa quarta-feira (24).

De acordo com a Polícia Civil, Alessandro Fernando de Assis, estava trabalhando em uma oficina no bairro Cruz Alta, quando um homem em uma motocicleta chegou chamando a vítima pelo nome, ao atender ele foi alvejado com três tiros e morreu no local. A polícia segue investigando o caso para descobrir a autoria e motivação. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Caruaru.

O delegado Julio Porto deu detalhes sobre o caso. Confira na entrevista exibida no "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior: