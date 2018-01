Vereador de Venturosa é detido em Caruaru

NE10 Interior

Vereador estava alcoolizado quando foi detido. Foto: Tribunal Regional Eleitoral

Um vereador de Venturosa, no Agreste de Pernambuco, foi detido em Caruaru por alcoolemia, nessa terça-feira (13).

De acordo com o delegado Eduardo Sunaga, o vereador Geovacy Dias Galindo foi levado para a delegacia após ser detido pelo Biesp por tentar dirigir embriagado. Após se recusar ir fazer o testo do bafômetro, o vereador foi levado a UPA para um exame de sangue que confirmou o álcool no sangue. Ainda segundo o delegado, Geovacy foi levado para a delegacia onde foi estipulada uma fiança que não foi paga. O vereador aguarda audiência de custódia.