TJPE determina a reabertura da agência do Banco do Brasil na cidade de Poção

última investida contra a agência foi em dezembro de 2016. Foto: Reprodução/ Blog do Finfa

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou a reabertura da agência do Banco do Brasil da cidade de Poção, no Agreste de Pernambuco.

Na decisão, o Juízo decidiu pela reabertura da agência bancária em 30 dias a contar da intimação da instituição financeira, sob pena de multa diária no valor de 5 mil reais, caso a medida não seja tomada. Entramos em contato com a assessoria de imprensa do Banco do Brasil. Até a publicação desta matéria, não recebemos nota de posicionamento sobre o caso.







Casos

Em três anos consecutivos, a agência do município foi alvo dos bandidos por três vezes. Em dezembro de 2016, bandidos fortemente armados com fuzis explodiram a agência. Na ocasião, houve troca de tiros com os policiais. Em julho de 2015, o cofre central da agência foi explodido por bandidos. No ano de 2014, dois caixas eletrônicos foram explodidos.