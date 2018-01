Sem passarelas, pedestres sentem dificuldades para atravessar BR-104, em Caruaru

NE10 Interior

Cobrança de passarelas é antiga na área urbana do município Foto: reprodução/TV Jornal

As pessoas que trafegam pela BR-104 em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, têm dificuldades constantes para atravessar a rodovia. A cobrança de passarelas é antiga na área urbana do município. No último fim de semana, uma idosa de 83 anos foi atropelada ao tentar atravessar a rodovia. Um outro caso aconteceu na no dia 9 deste mês.

