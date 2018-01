Professor é preso suspeito de praticar estelionato em João Alfredo

NE10 Interior

Suspeito foi encaminhado para o presídio de Limoeiro. Foto: arte NE10

Um professor de 30 anos, suspeito de praticar golpes, foi preso em João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, nessa terça-feira (23).

De acordo com a Polícia Militar, o professor, é suspeito de se passar por um gerente geral do Banco do Brasil, fazia propostas de empréstimos e fazia as vítimas assinarem e entregarem todos os documentos, então não dava mais respostas. Uma das vítimas procurou a polícia e depois de investigação o suspeito foi encontrado em uma casa no bairro Asa Branca. O suspeito ainda tentou fugir pulando muros, mas foi preso por moradores da comunidade.







Na casa onde ele estava escondido foram localizados vários documentos, crachás e formulários bancários. Na delegacia foi verificado que já havia um mandado de prisão de São Paulo contra o suspeito. Ele foi autuado em flagrante por estelionato e encaminhado para o presídio de Limoeiro.