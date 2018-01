Moradores de Pão de Açúcar esperam por indenização após desocupação de casas

NE10 Interior

Moradores aguardam indenização após desocupação de casas Foto: reprodução/TV Jornal

Os moradores de Pão de Açúcar, distrito de Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, esperam por uma indenização do Governo do Estado. Houve a obra de duplicação de uma rodovia e as casas precisam ser desocupadas. A negociação foi feita, mas até agora não foi cumprida.

