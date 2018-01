Homem cai em buraco no bairro do Salgado, em Caruaru

NE10 Interior

Homem caiu em buraco no bairro do Salgado, em Caruaru Foto: reprodução/TV Jornal

Um homem caiu dentro de um buraco na tarde dessa terça-feira (23) no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A cratera foi aberta por causa de uma obra que está sendo realizada pela Compesa. Segundo a companhia, no local havia sinalização para alertar os moradores sobre os riscos, mas foi retirada sem autorização.

