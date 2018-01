Ex-presidiário é morto a tiros em Belo Jardim

NE10 Interior

Vítima era ex-presidiário e tinha saído a uma semana do Centro de Ressocialização de Canhotinho. Foto: arte NE10

Um homem de 38 anos foi morto a tiros em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, nessa terça-feira (24).

De acordo com a Polícia Militar, Erivaldo Bispo de Melo, de 38 anos, estava em uma rua da Cohab 1 quando foi assassinado a tiros por um homem que se aproximou a pé, fugiu e não foi localizado. Ainda segundo a PM, a vítima era ex-presidiário e tinha saído a uma semana do Centro de Ressocialização de Canhotinho, também no Agreste, onde respondia respondia por tentativa de homicídio. Ainda não se sabe a motivação para o crime.