Destra intensifica ações de fiscalização em estacionamentos da Zona Azul

NE10 Interior

As ações visam aumentar o número da taxa de respeito, que é de apenas 15% Foto: reprodução/TV Jornal

A Destra, em conjunto com a Serttel, empresa responsável pelo gerenciamento dos estacionamentos de Zona Azul no município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, estão intensificando as ações de fiscalização nessas áreas. Atualmente, são disponibilizadas mais de mil vagas de estacionamento, distribuídas em diversos pontos da cidade, funcionando em regime de rotatividade, não sendo permitida a permanência superior a duas horas no local.

As ações tem o objetivo de aumentar o número da taxa de respeito, porque foi identificado que apenas 15% dos condutores que utilizam essas vagas realizam o pagamento ou respeitam o horário estabelecido. As ações serão realizadas diariamente onde um agente de trânsito, acompanhado por um técnico da Serttel, conduz o carro de monitoramento, que é equipado com um sistema de radar e quatro câmeras que capturam os caracteres das placas dos veículos que estão nesses estacionamentos, além de mais duas câmeras de contexto que registram mais detalhes da área.







Notificação

Aqueles que não efetuarem o pagamento serão notificados pela Destra por cometer infração em desacordo com estacionamento rotativo, considerada grave, gerando cinco pontos na carteira e multa no valor de R$ 195,23. Com o auxílio do carro de monitoramento, esse serviço se torna mais ágil e, em menos de uma semana, essas inspeções serão realizadas em todos os estacionamentos de zona azul do município.