Protesto interdita os dois sentidos da BR-232, em São Caetano

Cerca de 150 pessoas participam do manifesto. Pneus foram queimados para bloquear os dois lados da via. Foto: Polícia Rodoviária Federal

Um protesto foi registrado na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco, nessa terça-feira (23).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o manifesto foi registrado no km 144 da via. Ainda segundo a PRF, os manifestantes estão em defesa do ex-presidente Lula, que será julgado nesta quarta-feira (24) pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, no processo do triplex. Cerca de 150 pessoas participaram do movimento.







A PRF informou ainda que pneus foram queimados na rodovia, e por conta disso, o trânsito ficou paralisado até ás 08h50 quando a via foi liberada. Ainda foram registrados protestos em trechos da via nas cidades de Pesqueira, também no Agreste, e Serra Talhada, no Sertão.