Polícia investiga morte de empresário em Belo Jardim

Empresário tinha 34 anos e morreu com um tiro. Foto: reprodução/TV Jornal

A Polícia Civil continua a investigar a morte do empresário Valdemir da Silva Santos, de 34 anos que foi morto com um tiro dentro de um quarto de motel na última sexta-feira (19).







O empresário estava acompanhado pelo cunhado e duas mulheres quando funcionários do local ouviram um disparo de arma de fogo. As três pessoas que estavam com a vítima fugiram logo em seguida. O cunhado, que é policial, já se apresentou a delegacia de Belo Jardim e está afastado temporariamente para investigação e acompanhamento psicológico. De acordo com o Major Neyro Clécio, a polícia acredita que o tiro foi acidental durante uma brincadeira. Segundo a Polícia Civil, as duas mulheres também já foram ouvidas e todos sustentam a hipótese de tiro acidental. As investigações vão continuar.

