Nível da barragem do Prata volta a subir

Barragem está quase cheia. Manancial abastece dez cidade do interior. Foto: reprodução/TV Jornal

Uma das barragens responsáveis por abastecer municípios da região é a barragem do Prata, em Bonito, no Agreste de Pernambuco. O manancial chegou a atingir o estado de pré-colapso no início do ano passado, mas o nível subiu após as chuvas que atingiram a região nos meses de maio e junho. O reservatório passou a receber também em 2017 água do Sistema Adutor de Pirangi.

De acordo com o coordenador de produção da Compesa, Leonardo Lemos, como a barragem está quase cheia, o sistema só será utilizado quando for necessário.

