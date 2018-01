Morre um dos fundadores do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru, Antônio Fortunato

NE10 interior

Antônio tinha 88 anos e teve uma grande contribuição para o controle social no município. Foto: Divulgação

O odontólogo e conselheiro da saúde, Antônio Fortunato, morreu em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (23).

Antônio tinha 88 anos e teve uma grande contribuição para o controle social no município, sendo um dos fundadores do Conselho Municipal de Saúde, em 1992, no qual representava o Rotary Club de Caruaru. Em nota, a Secretaria de Saúde de Caruaru e o Conselho Municipal de Saúde lamentaram o falecimento do odontólogo.

O velório e sepultamento acontecem no Cemitério Parque dos Arcos, na cidade.