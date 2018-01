Homem morre após cair de veículo na zona rural de Caruaru

NE10 Interior

Vítima tinha 44 anos e quebrou o pescoço na queda. Foto: Reginaldo Souza/Rádio Jornal Caruaru

Um homem morreu em um acidente, na estrada que dá acesso ao distrito de Gonçalves Ferreira, na zona rural Caruaru no Agreste de Pernambuco .

De acordo com a Polícia Militar, primeiro se suspeitava que a vítima, identificada como Claudionor Pereira de Andrade, de 44 anos, teria sido vítima de um homicídio, mas no local foi verificado que ele teria sofrido um acidente, ao cair de um veículo de transporte alternativo que era dirigido pelo irmão dele. Ainda de acordo com a PM, Claudionor quebrou o pescoço ao cair e morreu no local, o corpo dele foi encaminhado para o IML de Caruaru.

Os familiares da vítima, que estavam no veículo devem prestar depoimento para esclarecer o caso.