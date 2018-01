Homem é suspeito de ter matado o próprio irmão em Belo Jardim

NE10 Interior

Corpo foi encontrado em um sítio da zona rural do município. Foto: reprodução/Google Maps

O corpo de um homem foi encontrado com a cabeça decepada na zona rural de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, nessa segunda-feira (22).

De acordo com a Polícia Militar, o crime teria acontecido no Sítio Cafundó, no domingo (21), mas o corpo de Juvenildo Alves da Silva, só encontrado no dia seguinte. O principal suspeito de ter cometido o crime é o irmão mas novo da vítima, que fugiu e não foi localizado. Ainda de acordo com a PM, a vítima tinha passagem pela polícia, mas sãos e sabe qual a motivação para o crime.

O corpo foi encaminhado para o IML de Caruaru.