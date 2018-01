Homem é suspeito de ter matado a própria mãe em Cupira

NE10 interior

Suspeito continua foragido. Vítima tinha 61 anos. Foto: reprodução/Google Maps

Um homem é procurado suspeito de ter atirado contra a própria mãe na zona rural de Cupira, no Agreste de Pernambuco, nessa segunda-feira(22).

De acordo com a Polícia Militar, o homem, de 22 anos, teria atirado contra a própria mãe, uma idosa de 61 anos, após uma discussão na casa onde eles moravam, no Sítio Serra Verde Aprígio. Testemunhas informaram a polícia que o disparo teria sido acidental, mas ainda não se sabe como aconteceu. O suspeito fugiu com a arma do crime e não foi localizado.

A vítima, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, o corpo foi encaminhado para o IML de Caruaru.