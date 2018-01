Divulgada lista dos habilitados para o Carnaval 2018 em Garanhuns

NE10 Interior

Evento será realizado no município nos dias 10 , 11, 12 e 13 de fevereiro. Foto: Prefeitura de Garanhuns

Foi divulgada nesta segunda-feira (22) a lista dos artistas habilitados para compor a programação do Carnaval 2018, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

O evento será realizado no município nos dias 10 e 11 de fevereiro no bairro Magano e 12 e 13 no bairro Boa Vista, sempre das 14h às 19h. Este ano, mais uma vez será realizado o projeto Parque Musical, no Parque Euclides Dourado com datas e mais detalhes a serem divulgados. Após a publicação dos habilitados, a próxima fase será de negociação com os artistas selecionados. A programação definitiva será anunciada até o fim da próxima semana.







Confira a lista:

1. AFOXÉ OMO INÃ

2. ANDRÉ MACAMBIRA

3. BANDA DAMAS DE COPA

4. BANDA MAKETTE BRASIL

5. BATUQUE DE RITMOS CARNAVALESCOS

6. BELINHA LISBOA

7. CARLA MARQUES

8. DINO BRAIA

9. DUDU DO ACORDEON

10. ELYS VIANA

11. EVARISTO VEGAS & BANDA

12. GRUPO NOSSA ARTE

13. IRAH CALDEIRA

14. KIARA RIBEIRO

15. LUCAS DOS PRAZERES E BANDA RAÍZES DE QUILOMBO

16. LUCAS E ORQUESTRA DOS PRAZERES

17. LUÍSA PÉROLA

18. MARCELO FRANCISCO

19. MARCOS CABRAL

20. MICHELLY DOS ANJOS

21. NANDO AZEVÊDO

22. NATHÁLYA VIANNA

23. ORQUESTRA DE FREVO DO BONECO DOIDO E MAESTRO HENRIQUE CESAR

24. ORQUESTRA GIGANTES DO FREVO

25. ORQUESTRA METAIS NO FREVO

26. PAULA MATTOS

27. ROGÉRIO RANGEL

28. USCAFUÇU