Teleférico de Bonito deve ser inaugurado em fevereiro deste ano

Teleférico já foi concluído e deve ser entregue em fevereiro de 2018 Foto: Hesíodo Góes/divulgação/Setur

O teleférico de Bonito, no Agreste de Pernambuco, deve ser inaugurado em fevereiro de 2018. A informação da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco é de que as obras já foram concluídas. O investimento para a instalação do teleférico totalizou R$ 5,2 milhões; recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A data de entrega do equipamento ainda não foi divulgada.

Trajeto sai do Pátio de Eventos até o alto da Capela de Nossa Senhora do Monte Serrat Foto: Hesíodo Góes/divulgação/Setur

O equipamento, batizado de Teleférico Governador Eduardo Campos, vai realizar um trajeto de cerca de 1.200 metros em quatro cabines (duas subindo e duas descendo). Cada cabine comporta quatro pessoas sentadas e tem capacidade para transportar até 92 pessoas por hora. O trajeto sai do Pátio de Eventos até o alto da Capela de Nossa Senhora do Monte Serrat. Os valores dos ingressos devem ser de R$ 20 e R$ 10 (meia entrada).

Além disto, a área que fica no entorno do equipamento foi requalificada. Foram realizados a reforma da capela, banheiros, quiosques, guarita, estrutura da caixa d'água, fossa e sumidouro (buraco no solo por onde a água escoa). O valor desta intervenção foi de R$ 750 mil, com recursos de emenda parlamentar e do Governo do Estado.

As obras começaram em março de 2014 e em março de 2016 estavam em fase de pré-teste. Na época, a Setur informou ao NE10 Interior que a previsão de entrega era abril daquele mesmo ano. Porém, este prazo não foi concretizado. A obra foi realizada por meio do Programa Nacional do Desenvolvimento do Turismo (Prodetur).







Equipamento vai realizar trajeto em quatro cabinesFoto: Hesíodo Góes/divulgação/Setur

Para o secretário de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco, Felipe Carreras, um dos pilares do turismo é a infraestrutura para os visitantes. "O equipamento ampliará o conjunto de atrativos turísticos oferecidos em Bonito, colaborando para movimentação da economia regional através de recursos oriundos da visitação e locação dos espaços. O teleférico também contribuirá com o aumento da oferta de emprego e renda para a população local", avaliou o secretário.

Bicitrilha

Os projetos para incrementar o turismo em Bonito também incluem nova sinalização turística. Espaços como a sede da Associação de Bacamarteiros do Batalhão 15, a Pedra do Rodeadouro e a Serra do Araticum estão incluídos. O projeto também envolve a implantação da sinalização indicativa e interpretativa de uma bicitrilha, que liga os municípios de Gravatá, Bezerros, Caruaru e Bonito (Polo Agreste).

De acordo com a Setur, a bicitrilha foi implantada com sinalização vertical em uma trilha de 180 quilômetros, que foi recentemente mapeada. A ideia é que o ciclista percorra os municípios através do percurso, fazendo paradas estratégicas orientadas pelas placas. Os turistas também contarão com o suporte do aplicativo "Entrebikes" para orientações. A Rota do Cicloturismo está prevista para ser entregue ainda no primeiro semestre de 2018.