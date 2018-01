Segue internado menino de 11 anos que teve corpo perfurado por espeto

NE10 Interior

Garoto continua internado na UIT do Hospital da Restauração, no Recife. Foto:reprodução/TV Jornal

Ainda está no hospital o menino de 11 anos que teve o corpo perfurado acidentalmente por um espeto de churrasco em Toritama, no Agreste Pernambucano. De acordo com o Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima, unidade local onde a criança foi atendida, o garoto brincava em casa, quando se desequilibrou da escada e caiu em cima do espeto de churrasco. Ele recebeu os primeiros socorros em um hospital local e depois foi transferido para o Hospital da Restauração, no Recife, onde passou por cirurgia e passa bem.







Segundo a assessoria de imprensa do Hospital da Restauração, a criança permanece na UTI pediátrica e sem previsão de alta. Porém, ele já respira sem ajuda de aparelhos e o estado de saúde é estável. De acordo com o cirurgião de trauma, João Veiga, o espeto quase perfurou o coração da criança.

Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior: