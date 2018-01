Saiba onde e quem pode tomar vacina de febre amarela em Caruaru

NE10 Interior

Nos locais em que não há risco de surto, a vacinação é realizada apenas para quem vai viajar para áreas afetadas Foto: reprodução/TV Jornal

Com o aumento no número de casos de febre amarela no Sudeste do Brasil, as pessoas ficam preocupadas com a expansão do vírus no País. Porém, nos locais em que não há risco de surto, a vacinação é realizada apenas para quem vai viajar para áreas afetadas. Em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, é necessário apresentar um documento de comprovação da viagem.

Veja na reportagem do "Nosso Dia", da TV Jornal Interior: