Moradores estão na expectativa para obras de saneamento em Caruaru

16 milhões e 700 mil serão investidos em saneamento, esgotamento e drenagem de alguns rios. Foto: reprodução/ TV Jornal Interior

A prefeita de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Raquel Lyra, sancionou nesta quarta-feira (17) a lei nº 6015, que trata do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), linha de crédito no valor de R$ 83 milhões da Caixa Econômica Federal (CEF) para serviços de infraestrutura.







Não é difícil achar esgotos a céu aberto pela cidade. Atualmente, o município tem apenas 60% da área urbana saneada. De acordo com o Secretário Executivo de Obras, Rodrigo Miranda, dos 83 milhões do empréstimo, 16 milhões e 700 mil serão investidos em saneamento, esgotamento e drenagem de alguns rios. E os bairros que sofrem a mais tempo com problemas no esgoto, serão os primeiros a serem beneficiados. Enquanto as obras não se iniciam, algum moradores reclamam da situação atual.

