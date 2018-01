Menino tem corpo perfurado por espeto de churrasco em Toritama

NE10 Interior

Criança brincava em casa quando o acidente aconteceu. Foto: Reprodução da Internet/Divulgação

Ainda está no hospital o menino de 11 anos que teve o corpo perfurado acidentalmente por um espeto de churrasco em Toritama, no Agreste Pernambucano.

De acordo com o Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima, o garoto brincava em casa, quando se desequilibrou da escada e caiu em cima do espeto de churrasco. Ele recebeu os primeiros socorros em um hospital local e depois foi transferido para o Hospital da Restauração, no Recife, onde passou por cirurgia e passa bem.

O acidente aconteceu na última quinta-feira (18), mas foi neste domingo que o caso ganhou repercussão.