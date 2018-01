Homem morre em acidente na PE-90, em Limoeiro

NE10 Interior

Três pessoas ficaram feridas no acidente. Foto: reprodução/Google Maps

Um homem de 27 anos morreu após ficar preso nas ferragens em um acidente, na PE-90, em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, nesse domingo (21).

De acordo com a Polícia Militar, quatro pessoas, incluindo a vítima fatal que não teve o nome divulgado, seguiam em um carro pela rodovia, quando colidiu com outro veículo e acabou capotando. O homem de 27 anos ficou preso nas ferragens e morreu no local, o corpo dele foi encaminhado para o IML de Caruaru, os outros três feridos foram socorridos para hospitais da região.