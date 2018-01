Homem morre durante tentativa de assalto em Caruaru

NE10 Interior

Vítima passava por uma via da zona rural quando foi abordado. Foto: Portal Agreste Violento

Um homem foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto, na Vila do Murici, zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesse sábado (20).

De acordo com o Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (Biesp), o comerciante José Torres da Silva Junior, de 43 anos, estava vindo em sua motocicleta quando dois homens o abordaram em uma tentativa de assalto. Como não conseguiram roubar a moto, atiraram contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda segundo o Biesp, os autores do crime são menores de idade sendo um de 16 anos e outro de 17 que foram apreendidos.







Segundo o delegado da Polícia Civil, Bruno Vital, que ficou responsável pelo caso, os menores passaram por audiência de custódia e foram encaminhados para a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) de Caruaru.