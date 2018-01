Duas agências são arrombadas no Agreste

NE10 Interior

Agência dos correios teve dinheiro roubado. Valor não foi informado. Foto: reprodução/Google Maps

A agência dos Correios do município de Salgadinho, no Agreste de Pernambuco e uma agência do Banco do Brasil em Bom Jardim, também no Agreste, foram arrombadas na madrugada desse domingo (21).

Em Salgadinho, de acordo com a Polícia Militar, sete suspeitos chegaram na cidade em um carro de luxo e se dividiram em grupos, onde alguns dos suspeitos armados ficaram próximo ao destacamento de polícia e secaram os pneus das viaturas para evitar perseguição. O outro grupo seguiu até a agência dos Correios, onde arrombaram e levaram uma quantia de dinheiro antes de fugir. O valor roubado ainda não foi divulgado. Até o momento ninguém foi preso.







Bandidos não conseguiram levar dinheiro da agência bancária. Foto: reprodução/Google Maps

Já em Bom Jardim, um grupo armado praticou uma tentativa de assalto a uma agência do Banco do Brasil. Também de acordo com a Polícia Militar, quatro pessoas armadas teriam chegado ao banco, quebrando as portas de vidro, além de desligarem o sistema de alarme de as câmeras de segurança. O suspeitos fugiram pouco depois de chegarem na agência sem conseguir levar nada, a polícia ainda fez buscas pelo local, mas ninguém foi localizado ainda.