Cursos técnicos gratuitos são ofertados em Caruaru

NE10 Interior

Há 25 vagas para a turma de Técnico em Vestuário e 25 para Técnico em Mecânica. Foto: Divulgação/Sempetq

Caruaru, no Agreste de Pernambuco, está com dois cursos gratuitos do Programa Novos Talentos. Os cursos são para Técnico em Vestuário e Técnico em Mecânica.

São 25 vagas para a turma de Técnico em Vestuário e 25 para Técnico em Mecânica. As inscrições são limitadas e estão abertas até o preenchimento das vagas ou dia 26 de janeiro, no site www.sempetq.pe.gov.br. Para se inscrever, os alunos devem ter o Ensino Médio concluído e comprovar a escolaridade com a ficha 19 no ato da matrícula nos dias 29 e 30 de janeiro.







Matrículas

As matrículas e as aulas serão realizadas no Senai, localizado na Rua João Gomes de Pontes, 166, Kennedy, Caruaru. Os dois cursos acontecem de segunda a sexta-feira, no período noturno. A previsão de início das turmas é para o dia 19 de fevereiro.