Trecho do Rio Una em Cachoeirinha está sendo poluído

Trecho do rio está cheio de lixo. Moradores não respeitam a os dias da coleta de lixo. Foto: reprodução TV Jornal Interior

O Rio Una corta várias cidades do interior de Pernambuco. Uma delas é Cachoeirinha, no Agreste do estado. No trecho em que o rio passa por lá, causa preocupação. Muito lixo e entulho estão espalhados em todo o local. Além das margens poluídas, há lixo dentro do rio também. Moradores dizem que vizinhança não respeita os dias da coleta de lixo. O Secretário de Administração do município, Fausto Borba, esclarece que a prefeitura da cidade está fazendo limpeza no rio quatro vezes por ano. Mesmo assim, o problema persiste.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Caruaru: