Secretaria de Saúde diz que problemas da Casa de Saúde serão resolvidos em breve

Secretária executiva de Atenção Especializada de Caruaru, Ana Ávila, esteve no "Povo na TV" Foto: reprodução/TV Jornal

A secretária executiva de Atenção Especializada de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Ana Ávila, concedeu entrevista nesta sexta-feira (19) sobre a Casa de Saúde Bom Jesus. Nessa quinta-feira (18), o Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) solicitou a interdição ética da unidade.

De acordo com a secretária, um contato foi feito com a Maternidade Jesus Nazareno (Fusam) para transferir as gestantes da Casa de Saúde. Na semana passada, a unidade de saúde apresentou problemas no teto e teve o bloco cirúrgico interditado.

Veja na entrevista, exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: