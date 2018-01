Mulher morre vítima de choque elétrico em Gravatá

NE10 Interior

Caso aconteceu em um condomínio da cidade. Foto: Divulgação

Uma mulher morreu em um condomínio no bairro do Cruzeiro, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, nesta sexta-feira (19). De acordo com a Polícia Civil, o dono da casa teria encontrado Natalia Buarque Wanderley, 33 anos, caída no chão da residência. Ele chegou a acionar o Samu, mas a vítima não resistiu e morreu antes de chegar ao hospital local.

O corpo dela foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, onde serão realizados exames para confirmar a causa da morte através de um laudo técnico. Segundo a delegada Danúbia Andrade, uma das linhas de investigação é que a mulher tenha recebido uma descarga elétrica ao manusear uma antena. O caso será investigado pela Delegacia de Gravatá.







Outro caso:

Também nesta semana um outro caso semelhante aconteceu em Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste do estado, quando uma mulher de 30 anos morreu após levar uma descargar elétrica enquanto tentava conectar um aparelho celular no carregador.