Alagoinha tem apenas dois PMs fazendo a segurança da população

Agência do Banco do Brasil de Alagoinha foi danificada Foto: reprodução/TV Jornal

A cidade de Alagoinha, no Agreste de Pernambuco, conta apenas com dois policiais militares para fazer a segurança da população. A agência do Banco do Brasil foi alvo de explosão na madrugada desta sexta-feira (19). Imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento mostram a chegada dos criminosos na cidade.

Veja na reportagem do "Nosso Dia", da TV Jornal Interior: